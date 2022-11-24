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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Мали б реагувати жорсткіше: Данілов про визнання рф державою-терористом

Мали б реагувати жорсткіше: Данілов про визнання рф державою-терористом

Київ • УНН

 • 765650 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європа мала б більш практичніше та жорсткіше реагувати на путінський режим, оскільки йдеться про геноцид українського народу, заявив в ефірі одного з телеканалів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, додавши, що такі декларації на фоні того, що відбувається зараз в Україні – є млявими, передає УНН.

Цитата

“російська федерація – країна-терорист, яка разом зі своїми спільниками вже перейшла межу розуміння, яка є в цивілізованому світі. І усі декларації, які були на початку війни, які були доречні, коли йшли військові дії. Я думаю, що вони мали сенс. Але коли йде геноцид нашого населення, коли знищується інфраструктура, і коли ось такі мляві заяви – воно виглядає трошки дивно, якщо ми кажемо про цивілізований світ”, – сказав він.

Деталі

На думку секретаря РНБО, країни, які є чемними стосовно демократії, мали б набагато жорсткіше ставитися до тих дій, які чинить зараз російський диктатор володимир путін.

Данілов зауважив, що ізоляція режиму росіян, тотальне їх несприйняття в світі було б набагато яскравішим вираженням того, що відбувається на сьогодні у російсько-українських відносинах.

“Більш того, я хочу зауважити, що ми на сьогоднішній день захищаємо Європу, і Європа це знає. І такі мляві заяви, що вони там засуджують, що їм це не подобається, воно вже виходить за певні межі. Я вважаю, що діяти Європа має спільно з усім демократичним світом практичніше по відношенню до путінського режиму. Вони вимагають від нас перемовин, здачі державних інтересів, розуміючи, що ми не можемо піти на цей шлях від слова зовсім. Не ми починали цю війну. Для того, щоб путін її закінчив, треба зробити дуже просту річ: путін має забратися з усім своїм мотлохом з нашої країни”, – додав він.

Доповнення

Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.

УНН оприлюднив деталі резолюції Європарламенту про визнання росії державою-спонсором тероризму.

Українські Національні Новини

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