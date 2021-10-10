Малайзія скасовує обмеження на поїздки для повністю вакцинованих людей

Деталі

Повністю щепленим людям буде дозволено перетинати державні кордони з 11 жовтня, заявив прем'єр-міністр Ісмаїл Сабрі Яакоб в недільній телетрансляції. Крім того, за його словами, громадянам, які отримали обидві дози вакцини, більше не потрібно буде подавати заявку на участь в програмі "MyTravelPass" для поїздок за кордон.

Швидке впровадження вакцини в Малайзії дозволило уряду поступово зняти обмеження на пересування. Країна планує знову відкрити свої кордони для зарубіжних поїздок в грудні, коли 100% дорослого населення будуть повністю щеплені.

З 1 жовтня всі штати виконали ключові показники для виходу з першого етапу плану дій Малайзії по боротьбі з пандемією, відомого як Національний план відновлення. Минулого місяця уряд відновив внутрішній туризм в певні місця, починаючи з острова Лангкаві в якості пілотної ініціативи.

Доповнення

За даними міністерства охорони здоров'я, Малайзія зареєструвала 7 373 нових випадки зараження Covid-19 в неділю, що є найменшим показником за три місяці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Малайзія у вересні зареєструвала рекордний місячний показник смертності від COVID-19