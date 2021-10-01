Малайзія у вересні зареєструвала рекордний місячний показник смертності від COVID-19

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У результаті сплеску COVID-19 у вересні кількість загиблих в Малайзії стала одним з найвищих показників в Азії на душу населення, попри те, що в останні тижні кількість нових випадків інфікування знизилася на тлі активізації програми вакцинації.

На вересневий показник припадає більше третини з 26 335 випадків смерті від COVID-19, зареєстрованих у Малайзії, де зафіксовано понад 2,2 мільйона випадків зараження, що є третьою за величиною цифрою у Південно-Східній Азії.

Додамо

Малайзія однією з перших країн в Південно-Східній Азії розгорнула програму вакцинації.

Близько 62% з 32-мільйонного населення Малайзії наразі повністю вакциновані, у тому числі 86% дорослого населення.

Минулого місяця в країні почали робити щеплення підліткам у віці від 12 до 17 років.

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