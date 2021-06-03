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У ВООЗ прогнозують, що смертність через коронавірус в Малайзії збільшиться в дев'ять разів

Київ • УНН

 • 13744 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Добове число летальних випадків від COVID-19 може вирости в два рази в Малайзії до кінця серпня, а загальний показник смертності - в дев'ять разів. Про це повідомила в четвер газета The Star з посиланням на прогноз члена наукової ради Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) професора Адібу Камарулзаману, передає УНН.

У ВООЗ прогнозують, що смертність через коронавірус в Малайзії збільшиться в дев'ять разів

Цитата

“Проведені дослідження вказують, що нинішні темпи поширення пандемії в Малайзії приведуть до приросту смертей на рівні 200 випадків на добу, а до вересня їх загальна кількість досягне 26 тис. осіб”, — наводить видання слова експерта ВООЗ. Як інформував МОЗ країни, в середу підтверджена смерть 126 заражених, що є рекордно високим добовим показником.

“Коронавірус стає другою після серцево-судинних захворювань причиною смертності в країні”, — зазначила професор Адібу.

Доповнення

Генеральний директор МОЗ Хішам Абдула кілька днів тому визнав, що заповнюваність палат інтенсивної терапії вже перевищила їх оптимальну місткість, звичайні палати в лікарнях заповнені на 85%, а спеціально відкриті ізоляційні центри — на 65%. За його словами, ліжка в пріоритетному порядку будуть надаватися пацієнтам з більш високими шансами на одужання.

Ситуація з коронавірусом в Малайзії стала різко погіршуватися на початку травня після проникнення в країну індійського штаму і в зв’язку з активними роз’їздами жителів через свята Харі Райян. Всього за час пандемії в країні було зафіксовано понад 587 тис. інфікованих, з яких померли майже 3 тис.

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