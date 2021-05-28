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Малайзія вводить повний локдаун через рекордні випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Малайзія прийняла рішення ввести повний локдаун по всій країні з 1 по 14 червня через рекордні випадки COVID-19. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Мухіддін Ясін, передає УНН.

Малайзія вводить повний локдаун через рекордні випадки COVID-19

Цитата:

"Це рішення було прийнято з урахуванням поточної ситуації з передачею COVID-19 в Малайзії, де щоденне число випадків перевищує 8000, а число активних випадків перевищує 70 000", - йдеться в заяві.

Деталі

Так, перший етап локдауну триватиме з 1 по 14 червня.

Відзначається, що тільки основні сектори економіки та сфери послуг, перераховані Радою національної безпеки, будуть допущені до роботи під час першої фази блокування.

Доповнення

Друге за величиною місто Австралії Мельбурн відновило обмеження щодо COVID-19 через збільшення смертності.

Влада Аргентини ввела локдаун в зв'язку з пандемією коронавірусу через різке збільшення смертності.

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