Аргентина ввела локдаун
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Власти Аргентины ввелаи локдаун в связи с пандемией коронавируса за резкого увеличения смертности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.
Детали
В Аргентине ежедневно умирает около 450 человек, поэтому президент Альберто Фернандес объявил возвращении к жестким карантина. Карантин продлится 9 дней до 30 мая.
Во время локдауну действовать только основные предприятия, работать доставка на дом. Комендантский час будет действовать с 18:00 до 6:00.
В Аргентине зафиксировали 3,482,512 случаев коронавируса, 73,391 человек умерли.
Напомним
Аргентинские специалисты впервые обнаружили на территории страны случаи заражения индийскими и южноафриканским штаммами коронавируса. Правительство Аргентины согласился с оппозиционными партиямиотложить первичные и промежуточные выборы на пять недель из-за пандемии COVID-19.