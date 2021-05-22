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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Аргентина ввела локдаун

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Власти Аргентины ввелаи локдаун в связи с пандемией коронавируса за резкого увеличения смертности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Аргентина ввела локдаун

Детали

В Аргентине ежедневно умирает около 450 человек, поэтому президент Альберто Фернандес объявил возвращении к жестким карантина. Карантин продлится 9 дней до 30 мая.

Во время локдауну действовать только основные предприятия, работать доставка на дом. Комендантский час будет действовать с 18:00 до 6:00.

В Аргентине зафиксировали 3,482,512 случаев коронавируса, 73,391 человек умерли.

Напомним

Аргентинские специалисты впервые обнаружили на территории страны случаи заражения индийскими и южноафриканским штаммами коронавируса. Правительство Аргентины согласился с оппозиционными партиямиотложить первичные и промежуточные выборы на пять недель из-за пандемии COVID-19.

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