Аргентина ввела локдаун

Деталі

В Аргентині щодня помирає близько 450 осіб, тому президент Альберто Фернандес оголосив поверення до жорстких карантинних обмежень. Карантин триватиме 9 днів до 30 травня.

Під час локдауну діятимуть тільки основні підприємства, працюватиме доставка додому. Комендантська година діятиме з 18:00 до 6:00.

В Аргентині зафіксували 3,482,512 випадків коронавірусу, 73,391 осіб померли.

Нагадаємо

Аргентинські фахівці вперше виявили на території країни випадки зараження індійськими і південноафриканським штамами коронавірусу. Уряд Аргентини погодився з опозиційними партіями відкласти первинні і проміжні вибори на п'ять тижнів через пандемію COVID-19.