Аргентина ввела локдаун
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Влада Аргентини запровадила локдаун у зв'язку з пандемією коронавірусу через різке збільшення смертності. Про це пише УНН з посиланням на Le Figaro.
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В Аргентині щодня помирає близько 450 осіб, тому президент Альберто Фернандес оголосив поверення до жорстких карантинних обмежень. Карантин триватиме 9 днів до 30 травня.
Під час локдауну діятимуть тільки основні підприємства, працюватиме доставка додому. Комендантська година діятиме з 18:00 до 6:00.
В Аргентині зафіксували 3,482,512 випадків коронавірусу, 73,391 осіб померли.
Нагадаємо
Аргентинські фахівці вперше виявили на території країни випадки зараження індійськими і південноафриканським штамами коронавірусу. Уряд Аргентини погодився з опозиційними партіями відкласти первинні і проміжні вибори на п'ять тижнів через пандемію COVID-19.