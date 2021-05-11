В Аргентині виявили перші випадки зараження штамами коронавірусу з ПАР та Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Аргентинські фахівці вперше виявили на території Аргентини випадки зараження індійськими і південноафриканським штамами коронавірусу. Про це повідомила в понеділок пресслужба міністерства охорони здоров'я країни, передає УНН.
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“Ми вперше виявили варіанти B.1.617.2 і B.1.617.1, які спочатку поширювалися в Індії, і B.1.351, що спочатку поширювався в ПАР”, — наводить пресслужба слова директора департаменту епідеміології МОЗ Аналії Реарте.
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За даними відомства, індійськими штамами були заражені двоє дітей, які прибули в Буенос-Айреса з Парижа разом з батьками. Південноафриканський варіант був виявлений у жителя провінції Ріо-Негра, який повернувся в Аргентину з Іспанії. Всі троє прибули в Аргентину 24 квітня і були відразу направлені в готель для ізоляції, так як тест на коронавірус, які вони здали в аеропорту, показав позитивний результат.
Серйозних симптомів хвороби у інфікованих не було.
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