В Аргентині виявили перші випадки зараження штамами коронавірусу з ПАР та Індії

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“Ми вперше виявили варіанти B.1.617.2 і B.1.617.1, які спочатку поширювалися в Індії, і B.1.351, що спочатку поширювався в ПАР”, — наводить пресслужба слова директора департаменту епідеміології МОЗ Аналії Реарте.

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За даними відомства, індійськими штамами були заражені двоє дітей, які прибули в Буенос-Айреса з Парижа разом з батьками. Південноафриканський варіант був виявлений у жителя провінції Ріо-Негра, який повернувся в Аргентину з Іспанії. Всі троє прибули в Аргентину 24 квітня і були відразу направлені в готель для ізоляції, так як тест на коронавірус, які вони здали в аеропорту, показав позитивний результат.

Серйозних симптомів хвороби у інфікованих не було.

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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що рівень захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції у світі вийшов на плато.