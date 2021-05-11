В Аргентине обнаружили первые случаи заражения штаммами коронавируса из ЮАР и Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Аргентинские специалисты впервые обнаружили на территории Аргентины случаи заражения индийскими и южноафриканским штаммами коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс служба министерства здравоохранения страны, передает УНН.
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“Мы впервые обнаружили варианты B.1.617.2 и B.1.617.1, которые сначала распространялись в Индии, и B.1.351, что сначала распространялся в ЮАР”, — приводит пресс-служба слова директора департамента эпидемиологии Минздрава Аналии Реарте.
Детали
По данным ведомства, индийскими штаммами были заражены двое детей, прибывших в Буэнос-Айреса из Парижа вместе с родителями. Южноафриканский вариант был обнаружен у жителя провинции Рио-Негра, который вернулся в Аргентину из Испании. Все трое прибыли в Аргентину 24 апреля и были сразу направлены в отель для изоляции, так как тест на коронавирус, которые они сдали в аэропорту, показал положительный результат.
Серьезных симптомов болезни у инфицированных не было.
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