В ВОЗ прогнозируют, что смертность из-за коронавируса в Малайзии увеличится в девять раз
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Суточное число летальных исходов от COVID-19 может вырасти в два раза в Малайзии к концу августа, а общий показатель смертности — в девять раз. Об этом сообщила в четверг газета The Star со ссылкой на прогноз члена научного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессора Адибе Камарулзамана, передает УНН.
Цитата
“Проведенные исследования указывают, что нынешние темпы распространения пандемии в Малайзии приведут к приросту смертей на уровне 200 случаев за сутки, а к сентябрю их общее количество достигнет 26 тыс. человек”, — приводит издание слова эксперта ВОЗ. Как информировал Минздрав страны, в среду подтверждена смерть 126 зараженных, что является рекордно высоким суточным показателем.
“Коронавирус становится второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертности в стране”, — отметила профессор Адибе.
Дополнение
Генеральный директор МЗ Хишам Абдулла несколько дней назад признал, что заполняемость палат интенсивной терапии уже превысила их оптимальную емкость, обычные палаты в больницах заполнены на 85%, а специально открытые изоляционные центры — на 65%. По его словам, кровати в приоритетном порядке будут предоставляться пациентам с более высокими шансами на выздоровление.
Ситуация с коронавируса в Малайзии стала резко ухудшаться в начале мая после проникновения в страну индийского штамма и в связи с активными разъездами жителей из-за праздников Хари Райя. Всего за время пандемии в стране было зафиксировано более 587 тыс. Инфицированных, из которых умерли почти 3 тыс.