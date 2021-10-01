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Малайзия в сентябре зарегистрировала рекордный месячный показатель смертности от COVID-19

Малайзия в сентябре зарегистрировала рекордный месячный показатель смертности от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 21372 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Согласно правительственным данным, в Малайзии было зарегистрировано 9 671 смертельный случай из-за COVID-19 в сентябре, что является рекордным месячным показателем за все время пандемии в стране. Об этом пишет агентство Reuters, сообщает УНН.

Детали

В результате всплеска COVID-19 в сентябре количество погибших в Малайзии стало одним из самых высоких показателей в Азии на душу населения, несмотря на то, что в последние недели число новых случаев инфицирования снизилось на фоне активизации программы вакцинации.

На сентябрьский показатель приходится более трети из 26 335 случаев смерти от COVID-19, зарегистрированных в Малайзии, где зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения, что является третьим по величине числом в Юго-Восточной Азии.

Добавим

Малайзия одной из первых стран в Юго-Восточной Азии развернула программу вакцинации.

Около 62% из 32-миллионного населения Малайзии в настоящее время полностью вакцинированы, в том числе 86% взрослого населения.

В прошлом месяце в стране начали делать прививки детям в возрасте от 12 до 17 лет.

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