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Малайзия отменяет ограничения на поездки для полностью вакцинированных людей

Малайзия отменяет ограничения на поездки для полностью вакцинированных людей

Киев  •  УНН

 • 32523 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Малайзия, полностью вакцинировали 90% взрослого населения, что позволило правительству отменить запрет на поездки граждан за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Полностью привитым людям будет разрешено пересекать государственные границы с 11 октября, заявил премьер-министр Исмаил Сабри Яакоб в воскресной телетрансляции. Кроме того, по его словам, гражданам, получившим обе дозы вакцины, больше не нужно будет подавать заявку на участие в программе "MyTravelPass" для поездок за границу.

Быстрое внедрение вакцины в Малайзии позволило правительству постепенно снять ограничения на передвижение. Страна планирует вновь открыть свои границы для зарубежных поездок в декабре, когда 100% взрослого населения будут полностью привиты.

С 1 октября все штаты выполнили ключевые показатели для выхода из первого этапа плана действий Малайзии по борьбе с пандемией, известного как Национальный план восстановления. В прошлом месяце правительство возобновило внутренний туризм в определенные места, начиная с острова Лангкави в качестве пилотной инициативы.

Дополнение

По данным министерства здравоохранения, Малайзия зарегистрировала 7 373 новых случая заражения Covid-19 в воскресенье, что является наименьшим показателем за три месяца.

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