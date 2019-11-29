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Макрон закликає НАТО до тіснішої взаємодії з Росією

Макрон закликає НАТО до тіснішої взаємодії з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон закликав Північноатлантичний альянс (НАТО) до тіснішої взаємодії з Росією. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

“Чи є Росія нашим ворогом? Я так не вважаю”, — заявив він у четвер, 28 листопада, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, додавши, що спільним ворогом Альянсу є “тероризм”, цитує агенція новин AFP. Макрон наголосив, що хоче створити “нову архітектуру довіри та безпеки в Європі”, а це передбачає тісніше залучення Росії.

Він також закликав європейські країни-члени НАТО взяти участь у переговорах з Росією та США щодо нового договору про ядерне роззброєння. “Йдеться про безпеку Європи (...) Ми не можемо бути задоволені двосторонніми угодами”, — наголосив Макрон.

Французький президент також підтвердив, що написав листа російському колезі Володимиру Путіну, в якому, згідно з повідомленнями ЗМІ, йдеться про розгляд пропозиції Росії щодо мораторію на розміщення ядерної зброї середньої дальності в Європі Він переслав цей лист усім партнерам по НАТО, запевнив Макрон.

Щодо своїх слів про “смерть мозку НАТО”, які він сказав раніше в інтерв’ю британському виданню The Economist, Макрон зазначив, що вважає їх “сигналом для пробудження”. З огляду на поточні виклики в політиці безпеки було б “безвідповідально”, якби військовий союз й надалі зосереджувався виключно на своєму фінансуванні та технічних питаннях, наголосив президент Франції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США і Німеччина не згодні з коментарем Макрона про “смерть мозку” НАТО

“Справжній союз заснований на діях, а не на словах”, — сказав Макрон. Він закликав зокрема до “більшої участі союзників” у операції Франції проти джихадистів в африканському регіоні Сахель, де зараз перебувають 4,5 тисячі французьких солдатів.

Нагадаємо, в інтерв’ю The Economist Макрон сказав, що через брак керівної ролі США НАТО “перебуває в комі”. Він вважає, що наразі “те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО”. За його словами, президент США Дональд Трамп “не поділяє нашої ідеї європейського проєкту”. Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу “повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов’язань Сполучених Штатів”.

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