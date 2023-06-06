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Макрон виступив проти плану НАТО з відкриття офісу в Японії

Київ • УНН

 • 355585 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон, як повідомляється, висловив свої заперечення проти планів НАТО щодо створення офісу в Японії, який стане першим у своєму роді в Азії та сприятиме консультаціям у регіоні, інформує УНН.

Макрон виступив проти плану НАТО з відкриття офісу в Японії

Деталі

The Financial Times повідомила у понеділок, що Макрон під час пресконференції минулого тижня застеріг від розширення географічного охоплення НАТО за межі Північноатлантичного регіону, заявивши, що «ми зробимо велику помилку».

За словами джерела, знайомого із ситуацією, як повідомляє FT, Макрон висловив небажання схвалювати будь-які дії, які сприятимуть подальшій ескалації напруженості між альянсом та Китаєм.

Під час свого візиту до Китаю у квітні Макрон наголосив на необхідності того, щоб Європа зменшила свою залежність від США і не втягувалася в потенційне зіткнення між Китаєм та США з приводу Тайваню.

Створення нового офісу НАТО вимагатиме одностайної згоди всіх членів Північноатлантичної ради.

Доповнення

У січні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг досягли угоди про зміцнення партнерства. Вони визнали, що вторгнення росії в Україну та її військову співпрацю з Китаєм створили «найсуворішу та найскладнішу обстановку в галузі безпеки з часів закінчення Другої світової війни».

Кісіда заявив у травні, що Японія не збирається стати членом НАТО, але визнав пропозицію альянсу про відкриття офісу в Японії.

Після його виступу офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін попередила, що «просування НАТО на схід і втручання у справи Азіатсько-Тихоокеанського регіону безперечно підірве регіональний мир і стабільність».

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