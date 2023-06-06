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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Макрон выступил против плана НАТО по открытию офиса в Японии

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщается, выразил свои возражения против планов НАТО по созданию офиса в Японии, который станет первым в своем роде в Азии и будет способствовать консультациям в регионе, информирует УНН.

Макрон выступил против плана НАТО по открытию офиса в Японии

Детали

The Financial Times сообщила в понедельник, что Макрон во время пресс-конференции на прошлой неделе предостерег от расширения географического охвата НАТО за пределы Североатлантического региона, заявив, что «мы совершим большую ошибку».

По словам источника, знакомого с ситуацией, как сообщает FT, Макрон выразил нежелание одобрять любые действия, которые будут способствовать дальнейшей эскалации напряженности между альянсом и Китаем.

Во время своего визита в Китай в апреле Макрон подчеркнул необходимость того, чтобы Европа уменьшила свою зависимость от США и не втягивалась в потенциальное столкновение между Китаем и США по поводу Тайваня.

Создание нового офиса НАТО потребует единодушного согласия всех членов Североатлантического совета.

Дополнение

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг достигли соглашения об укреплении партнерства. Они признали, что вторжение россии в Украину и ее военное сотрудничество с Китаем создали «самую суровую и сложную обстановку в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны».

Кисида заявил в мае, что Япония не собирается ставать членом НАТО, но признал предложение альянса об открытии офиса в Японии.

После его выступления официальный представитель МИД Китая Мао Нин предупредила, что «продвижение НАТО на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона бесспорно подорвет региональный мир и стабильность».

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