Детали

The Financial Times сообщила в понедельник, что Макрон во время пресс-конференции на прошлой неделе предостерег от расширения географического охвата НАТО за пределы Североатлантического региона, заявив, что «мы совершим большую ошибку».

По словам источника, знакомого с ситуацией, как сообщает FT, Макрон выразил нежелание одобрять любые действия, которые будут способствовать дальнейшей эскалации напряженности между альянсом и Китаем.

Во время своего визита в Китай в апреле Макрон подчеркнул необходимость того, чтобы Европа уменьшила свою зависимость от США и не втягивалась в потенциальное столкновение между Китаем и США по поводу Тайваня.

Создание нового офиса НАТО потребует единодушного согласия всех членов Североатлантического совета.

Дополнение

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг достигли соглашения об укреплении партнерства. Они признали, что вторжение россии в Украину и ее военное сотрудничество с Китаем создали «самую суровую и сложную обстановку в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны».

Кисида заявил в мае, что Япония не собирается ставать членом НАТО, но признал предложение альянса об открытии офиса в Японии.

После его выступления официальный представитель МИД Китая Мао Нин предупредила, что «продвижение НАТО на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона бесспорно подорвет региональный мир и стабильность».