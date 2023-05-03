НАТО відкриє офіс у Японії для проведення консультацій в Індо-Тихоокеанському регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. НАТО планує відкрити перший в Азії офіс зв'язку в Японії для сприяння консультаціям у регіоні, повідомила газета Nikkei Asia з посиланням на офіційних осіб Японії та НАТО, пише УНН.
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За повідомленням ЗМІ, офіс зв'язку дозволить вести переговори з партнерами НАТО з безпеки, такими як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія з урахуванням геополітичних викликів з боку Китаю та росії.
Запропонований офіс має відкритися наступного року в Токіо, але такі деталі, як надання приміщень Японією або фінансування НАТО, перебувають у стадії переговорів, повідомляє агентство.
НАТО має аналогічні офіси зв'язку в Нью-Йорку, Відні, Україні та інших місцях, йдеться в повідомленні.
Японія та НАТО прагнуть поглибити співпрацю в галузі кіберзагроз, проривних технологій та дезінформації, прагнучи підписати індивідуальну програму партнерства до саміту НАТО в липні, повідомляє Nikkei Asia.
Додамо
Глава НАТО Єнс Столтенберг відвідав Японію в січні і пообіцяв прем'єр-міністру Фуміо Кісіді зміцнювати зв'язки перед «історичними» викликами безпеки, посилаючись на вторгнення росії в Україну та зростаючу військову міць Китаю.