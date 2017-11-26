Макрон виділить 420 млн євро для боротьби з насильством над жінками

"Міжміністерський бюджет, спрямований на досягнення рівності між чоловіками і жінками, буде збільшений і досягне 420 євро в 2018 році", - написав президент Франції.

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Також повідомляється, що 25 листопада у Франції пройшли різні заходи, присвячені постраждалим від насильства жінкам, в тому числі мітинги і хвилини мовчання.

Нагадаємо, у французькому місті Нант водії громадського транспорту вийшли на роботу в жіночих спідницях.