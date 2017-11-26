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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62619 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 42066 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52473 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61870 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 112054 просмотра

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Макрон выделит 420 млн евро для борьбы с насилием над женщинами

Макрон выделит 420 млн евро для борьбы с насилием над женщинами

Киев  •  УНН

 • 13262 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон выделит из бюджета страны 420 млн евро. Для борьбы с насилием над женщинами и достижения равенства полов. Об этом Макрон заявил в своем Тwitter , передает УНН.

"Межминистерский бюджет, направленный на достижение равенства между мужчинами и женщинами, будет увеличен и достигнет 420 евро в 2018 году", - написал президент Франции.

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Также сообщается, что 25 ноября во Франции прошли различные мероприятия, посвященные пострадавшим от насилия женщинам, в том числе митинги и минуты молчания.

Напомним, во французском городе Нант водители общественного транспорта вышли на работу в женских юбках .

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