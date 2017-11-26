Макрон выделит 420 млн евро для борьбы с насилием над женщинами

"Межминистерский бюджет, направленный на достижение равенства между мужчинами и женщинами, будет увеличен и достигнет 420 евро в 2018 году", - написал президент Франции.

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Также сообщается, что 25 ноября во Франции прошли различные мероприятия, посвященные пострадавшим от насилия женщинам, в том числе митинги и минуты молчания.

Напомним, во французском городе Нант водители общественного транспорта вышли на работу в женских юбках .