Макрон выделит 420 млн евро для борьбы с насилием над женщинами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон выделит из бюджета страны 420 млн евро. Для борьбы с насилием над женщинами и достижения равенства полов. Об этом Макрон заявил в своем Тwitter , передает УНН.
"Межминистерский бюджет, направленный на достижение равенства между мужчинами и женщинами, будет увеличен и достигнет 420 евро в 2018 году", - написал президент Франции.
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Также сообщается, что 25 ноября во Франции прошли различные мероприятия, посвященные пострадавшим от насилия женщинам, в том числе митинги и минуты молчания.
Напомним, во французском городе Нант водители общественного транспорта вышли на работу в женских юбках .