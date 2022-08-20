Макрон розкритикував "жорстоку атаку" путіна на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За кілька годин після розмови з володимиром путіним президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російського лідера у "жорстокому нападі" на Україну в імперіалістичному, реваншистському порушенні міжнародного права. Про це УНН пише посилаючись на АР.
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"З того часу, як володимир путін почав свій жорстокий напад на Україну, війна повернулася на європейську землю, за кілька годин від нас", — сказав Макрон у промові, присвяченій 78-м роковинам висадки союзників на окупованому нацистами півдні Франції під час Другої світової війни.
Макрон сказав, що путін прагне нав'язати Європі свою "імперіалістичну волю", викликаючи "привиди духу помсти у порушенні цілісності держав".
Що передувало
Раніше у п'ятницю Макрон більше години розмовляв з путіним, щоб переконати росію прийняти умови України, щоб дозволити ядерним інспекторам ООН відвідати найбільшу в Європі атомну електростанцію.
Лідери також обговорили зусилля щодо вивезення з росії зерна та інших продовольчих товарів.
Це була їхня 20-та розмова цього року, але перша за три місяці.