Макрон раскритиковал "жестокую атаку" путина на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Через несколько часов после разговора с владимиром путиным президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российского лидера в "жестоком нападении" на Украину в империалистическом, реваншистском нарушении международного права. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.
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"С тех пор, как владимир путин начал свое жестокое нападение на Украину, война вернулась на европейскую землю, за несколько часов от нас", — сказал Макрон в речи, посвященной 78-й годовщине высадки союзников на оккупированном нацистами юге Франция во время Второй мировой войны.
Макрон сказал, что путин стремится навязать Европе свою "империалистическую волю", вызывая "призраки духа мести в нарушении целостности государств".
Что предшествовало
Ранее в пятницу Макрон больше часа разговаривал с путиным, чтобы убедить россию принять условия Украины, чтобы позволить ядерным инспекторам ООН посетить крупнейшую в Европе атомную электростанцию.
Лидеры также обсудили усилия по вывозу из россии зерна и других продовольственных товаров.
Это был их 20-й разговор в этом году, но первый за три месяца.