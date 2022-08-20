Макрон раскритиковал "жестокую атаку" путина на Украину

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"С тех пор, как владимир путин начал свое жестокое нападение на Украину, война вернулась на европейскую землю, за несколько часов от нас", — сказал Макрон в речи, посвященной 78-й годовщине высадки союзников на оккупированном нацистами юге Франция во время Второй мировой войны.

Макрон сказал, что путин стремится навязать Европе свою "империалистическую волю", вызывая "призраки духа мести в нарушении целостности государств".

Что предшествовало

Ранее в пятницу Макрон больше часа разговаривал с путиным, чтобы убедить россию принять условия Украины, чтобы позволить ядерным инспекторам ООН посетить крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Лидеры также обсудили усилия по вывозу из россии зерна и других продовольственных товаров.

Это был их 20-й разговор в этом году, но первый за три месяца.