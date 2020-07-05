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19 березня, 18:42 • 102101 перегляди

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19 березня, 10:24 • 134804 перегляди

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Макрон повідомив, що чекає від нового уряду Франції

Макрон повідомив, що чекає від нового уряду Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Головними завданнями нового уряду Франції стануть відновлення економіки, яка постраждала від наслідків пандемії коронавірусу, і зміцнення системи соціального захисту. Про це заявив у неділю президент республіки Емманюель Макрон в своєму Twitter, передає УНН.

“Проект, запропонований мною на початку моїх повноважень і підтриманий французами, залишається в центрі нашої політики. Але він повинен бути адаптований до міжнародних потрясінь і криз, які ми переживаємо. Необхідно прокласти новий шлях”, — зазначив Макрон.

“Нам належить разом намітити основні елементи цієї дорожньої карти, яка буде включати економічне, соціальне відновлення, а також захист навколишнього середовища і розвиток культури”, — підкреслив французький лідер. Він додав, що “в числі пріоритетів на найближчі місяці також знаходяться відновлення справедливого республіканського ладу і захист європейського суверенітету”. За словами Макрона, “ця реконструкція буде вестися урядом, який має своїм завданням об’єднавчу місію”.

Le projet que j’ai porté en 2017 et sur lequel les Français m’ont élu reste au cœur de ma politique. Mais il doit s’adapter aux bouleversements internationaux et aux crises que nous vivons: un nouveau chemin doit être dessiné.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

Relance de l’économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste, défense de la souveraineté européenne: voilà nos priorités pour les mois à venir.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

Relance de l’économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste, défense de la souveraineté européenne: voilà nos priorités pour les mois à venir.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

Cette reconstruction sera mise en œuvre par un gouvernement de mission et de rassemblement.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020

У п’ятницю Макрон призначив заступником глави президентської адміністрації Жана Кастекса прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд. На чолі кабінету Кастекс змінив Едуара Філіпа, який раніше подав прохання про відставку після трьох років перебування на посаді. Як повідомили в Єлисейському палаці, склад нового уряду може бути в основному сформований 6 липня. В адміністрації президента зазначили, що в новий кабінет повинні увійти близько 40 міністрів і держсекретарів.

За словами представника Єлисейського палацу, Макрон збирається детально викласти програму майбутніх місяців в телевізійному інтерв’ю в національне свято Франції, який відзначається 14 липня. Як очікується, через кілька днів новий прем’єр виступить із заявою в Національних зборах (нижній палаті парламенту).

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