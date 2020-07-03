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У Франції призначили нового прем'єр-міністра

У Франції призначили нового прем'єр-міністра

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Заступник керівника адміністрації президента Франції Жан Кастекс, який був куратором процесу виходу країни з режиму самоізоляції, призначений в п’ятницю новим главою кабінету міністрів республіки. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу, передає УНН з посиланням на французьке видання Le Figaro.

“Президент республіки Емманюель Макрон призначив Жана Кастекса прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд”, — вказується в повідомленні. Відповідно до французької практики він повинен представити главі держави кандидатів на пости міністрів. Очікується, що формування кабінету займе декілька днів і буде завершено до 8 липня, коли під головуванням Макрона має відбутися чергове засідання Ради міністрів Франції.

На чолі уряду Кастекс змінив Едуара Філіпа, який вранці 3 липня подав прохання про відставку після трьох років перебування на посаді прем’єра. 4 липня Філіп повинен вступити на посаду мера Гавра.

Жан Кастекс, якому в червні виповнилося 55 років, виявився в центрі уваги аналітиків навесні, коли Макрон доручив йому здійснення державного плану по зняттю карантину, введеного в країні через пандемію. Для цієї роботи він зібрав команду з приблизно 20 фахівців. Тодішній прем’єр Філіп високо оцінив його зусилля, заявивши про їх “неймовірну ефективність”.

За рік до цього Кастекс був призначений президентом Національного спортивного агентства і займався підготовкою до проведення в Парижі Олімпіади 2024 року. Одночасно з цим з 2008 року він був мером комуни Прад в Окситанії (південь Франції). Цього року Кастекс був переобраний на цей пост за підсумками муніципальних виборів в першому турі, який пройшов 15 березня.

Глава столичного регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс відгукнулася про нього як про “людину з глибоким знанням державного апарату, що поєднується з прекрасним почуттям ситуації на місцях”. Крім того, Кастекс знаходиться в хороших відносинах з представниками найбільших профспілок — Загальної конфедерації праці і об’єднання Force Ouvriere. Це важливо на тлі планів президента Еммануеля Макрона завершити розпочаті реформи в сфері трудового законодавства і пенсій.

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