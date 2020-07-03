Во Франции назначили нового премьер-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Заместитель руководителя администрации президента Франции Жан Кастекс, курировавший процесс выхода страны из режима самоизоляции, назначен в пятницу новым главой кабинета министров республики. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, передает УНН со ссылкой на французское издание Le Figaro.
“Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство”, — указывается в сообщении. В соответствии с французской практикой он должен представить главе государства кандидатов на посты министров. Ожидается, что формирование кабинета займет несколько дней и будет завершено к 8 июля, когда под председательством Макрона должно состояться очередное заседание Совета министров Франции.
Во главе правительства Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который утром 3 июля подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту премьера. 4 июля Филипп должен вступить в должность мэра Гавра.
Жан Кастекс, которому в июне исполнилось 55 лет, оказался в центре внимания аналитиков весной, когда Макрон поручил ему осуществление государственного плана по снятию карантина, введенного в стране из-за пандемии. Для этой работы он собрал команду из примерно 20 специалистов. Занимавший тогда пост премьера Филипп высоко оценил его усилия, заявив об их “невероятной эффективности”.
За год до этого Кастекс был назначен президентом Национального спортивного агентства и занимался подготовкой к проведению в Париже Олимпиады 2024 года. Одновременно с этим с 2008 года он был мэром коммуны Прад в Окситании (юг Франции). В этом году Кастекс был переизбран на этот пост по итогам муниципальных выборов в первом туре, который прошел 15 марта.
Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс отозвалась о нем как о “человеке с глубоким знанием государственного аппарата, сочетающимся с прекрасным чувством ситуации на местах”. Кроме того, Кастекс находится в хороших отношениях с представителями крупнейших профсоюзов — Всеобщей конфедерации труда и объединения Force Ouvriere. Это немаловажно на фоне планов президента Эмманюэля Макрона завершить начатые реформы в сфере трудового законодательства и пенсий.