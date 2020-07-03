Уряд Франції пішов у відставку після успіху "зелених" на муніципальних виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Уряд Франції на чолі з прем'єр-міністром Едуаром Філіппом у повному складі подав у відставку. Президент країни Еммануель Макрон прийняв прохання про відставку, повідомляє DW із посиланням на Єлисейський палац, передає УНН.
Так, Філіпп і інші члени його кабінету продовжать виконання своїх обов'язків до призначення нового уряду. Дата призначення нового кабінету міністрів поки невідома. 49-річний Філіпп очолював уряд з травня 2017 року.
Повідомляється, що раніше Макрон давав зрозуміти, що таке рішення буде можливим після успіху французької партії "Європа-Екологія-"Зелені" на муніципальних виборах у Франції 28 червня. За результатами голосування, представники "зелених" стануть мерами цілого ряду великих міст країни, у тому числі Ліона, Марселя, Бордо і Страсбурга.
Після поразки своїх прихильників на муніципальних виборах Макрон заявив про намір змінити політику уряду. Однією з головних тем у його роботі тепер повинна стати "екологічна перебудова". Крім того, ЗМІ повідомляли про розбіжності Макрона і Філіппа після того, як прем'єр-міністр переміг на виборах мера Гавра.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп переміг на виборах мера портового міста Гавр на півночі країни. У неділю, 28 червня, у Франції відбувся другий тур місцевих виборів.