Макрон сообщил, что ждет от нового правительства Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Главными задачами нового правительства Франции станут восстановление экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса, и укрепление системы социальной защиты. Об этом заявил в воскресенье президент республики Эмманюэль Макрон в своем Twitter, передает УНН.
“Проект, предложенный мною в начале моих полномочий и поддержанный французами, остается в центре нашей политики. Но он должен быть адаптирован к международным потрясениям и кризисам, которые мы переживаем. Необходимо проложить новый путь”, — отметил Макрон.
“Нам предстоит вместе наметить основные элементы этой дорожной карты, которая будет включать экономическое, социальное восстановление, а также защиту окружающей среды и развитие культуры”, — подчеркнул французский лидер. Он добавил, что “в числе приоритетов на ближайшие месяцы также находятся восстановление справедливого республиканского порядка и защита европейского суверенитета”. По словам Макрона, “эта реконструкция будет вестись правительством, имеющим своей задачей объединительную миссию”.
Le projet que j’ai porté en 2017 et sur lequel les Français m’ont élu reste au cœur de ma politique. Mais il doit s’adapter aux bouleversements internationaux et aux crises que nous vivons : un nouveau chemin doit être dessiné.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020
Relance de l’économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste, défense de la souveraineté européenne : voilà nos priorités pour les mois à venir.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020
Relance de l’économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste, défense de la souveraineté européenne : voilà nos priorités pour les mois à venir.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020
Cette reconstruction sera mise en œuvre par un gouvernement de mission et de rassemblement.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2020
В пятницу Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту. Как сообщили в Елисейском дворце, состав нового правительства может быть в основном сформирован 6 июля. В администрации президента отметили, что в новый кабинет должны войти порядка 40 министров и госсекретарей.
По словам представителя Елисейского дворца, Макрон собирается подробно изложить программу предстоящих месяцев в телевизионном интервью в национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля. Как ожидается, спустя несколько дней новый премьер выступит с заявлением в Национальном собрании (нижней палате парламента).