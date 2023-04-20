Макрон обговорив з Байденом Україну, Китай та Судан
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови у четвер із президентом США Джо Байденом обговорив такі теми, як Україна, Китай та Судан, повідомив Єлисейський палац, пише УНН.
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«У той час, коли Україна продовжує залишатися жертвою російської агресії, два президенти обмінялися думками про останні події на місцях, а також про підтримку України у військових діях. Вони підтвердили свою рішучість продовжувати цю підтримку у довгостроковій перспективі», - додав палац.
Президент США Джо Байден та президент Еммануель Макрон обговорили у четвер нещодавню поїздку французького лідера до Китаю, йдеться у заяві Білого дому.
Вони «обговорили нещодавню поїздку президента Макрона до Китайської Народної Республіки та їхні постійні зусилля щодо просування процвітання, безпеки, спільних цінностей та заснованого на правилах міжнародного порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні», йдеться у заяві. «Вони підтвердили важливість підтримки миру та стабільності у Тайванській протоці».
Доповнення
Раніше цього ж дня Байден говорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, і Білий дім заявив, що Китай є ключовою темою. Вони підтвердили важливість підтримки миру та стабільності у Тайванській протоці.
В інтерв'ю Politico та газеті Les Echos Макрон зазначив, що Європі слід уникати залучення в конфлікт через Тайвань і зосередитися на «стратегічній автономії», незалежної як від США, так і від Китаю.