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Макрон обговорив з Байденом Україну, Китай та Судан

Макрон обговорив з Байденом Україну, Китай та Судан

Київ • УНН

 • 559825 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови у четвер із президентом США Джо Байденом обговорив такі теми, як Україна, Китай та Судан, повідомив Єлисейський палац, пише УНН.

Цитата

«У той час, коли Україна продовжує залишатися жертвою російської агресії, два президенти обмінялися думками про останні події на місцях, а також про підтримку України у військових діях. Вони підтвердили свою рішучість продовжувати цю підтримку у довгостроковій перспективі», - додав палац.

Президент США Джо Байден та президент Еммануель Макрон обговорили у четвер нещодавню поїздку французького лідера до Китаю, йдеться у заяві Білого дому.

Вони «обговорили нещодавню поїздку президента Макрона до Китайської Народної Республіки та їхні постійні зусилля щодо просування процвітання, безпеки, спільних цінностей та заснованого на правилах міжнародного порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні», йдеться у заяві. «Вони підтвердили важливість підтримки миру та стабільності у Тайванській протоці».

Доповнення

Раніше цього ж дня Байден говорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, і Білий дім заявив, що Китай є ключовою темою. Вони підтвердили важливість підтримки миру та стабільності у Тайванській протоці.

В інтерв'ю Politico та газеті Les Echos Макрон зазначив, що Європі слід уникати залучення в конфлікт через Тайвань і зосередитися на «стратегічній автономії», незалежної як від США, так і від Китаю.

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