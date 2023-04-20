Макрон обсудил с Байденом Украину, Китай и Судан

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«В то время как Украина продолжает оставаться жертвой российской агрессии, два президента обменялись мнениями о последних событиях на местах, а также о поддержке Украины в военных действиях. Они подтвердили свою решимость продолжать эту поддержку в долгосрочной перспективе», - добавил дворец.

Президент США Джо Байден и президент Эммануэль Макрон обсудили в четверг недавнюю поездку французского лидера в Китай, говорится в заявлении Белого дома.

Они «обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китайскую Народную Республику и их постоянные усилия по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе», говорится в заявлении. «Они подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе».

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Ранее в этот же день Байден говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и Белый дом заявил, что Китай является ключевой темой. Они подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

В интервью Politico и газете Les Echos Макрон отметил, что Европе следует избегать вовлечения в конфликт из-за Тайваня и сосредоточиться на «стратегической автономии», независимой как от США, так и от Китая.