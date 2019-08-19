Макрон і Джонсон планують обговорити Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон 22 серпня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це повідомив представник офісу Макрона, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як пише видання, очікується, що сторони обговорять вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу (Brexit), а також кризу в Ірані та Сирії.
"Президент Республіки прийме Бориса Джонсона на робочій вечері в Єлисейському палаці, якому передуватимуть виступи перед пресою", - повідомив чиновник.
Як планується, Джонсон також зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в середу на цьому тижні, пише видання.
Нагадаємо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон повинен зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Очікуються, що вони обговорять ситуацію в Україні та продовження роботи в нормандському форматі.