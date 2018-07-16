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Маккейн про зустріч в Гельсінкі: жоден президент США так не принижував себе перед тираном

Маккейн про зустріч в Гельсінкі: жоден президент США так не принижував себе перед тираном

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Сьогоднішня прес-конференція в Гельсінкі була одним з найганебніших виступів американського президента на пам'яті. Про це заявив сенатор-республіканець Джон Маккейн, коментуючи прес-конференцію після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, передає УНН.

"Сьогоднішня прес-конференція в Гельсінкі була одним з найганебніших виступів американського президента в пам'яті. Збитки, завдані наївністю президента, егоїзмом, помилковою еквівалентністю і симпатією до автократів, важко підрахувати. Але ясно, що саміт в Гельсінкі був трагічною помилкою", - зазначив Маккейн в заяві, яку опублікувала його прес-служба.

За словами сенатора, президент Трамп виявився не тільки нездатним, а й небажаючим протистояти Путіну.

"Він і Путін, здавалося, говорили за тим же сценарієм, що президент зробив свідомий вибір, щоб захистити тирана від справедливих запитань вільної преси і надати Путіну незаперечну платформу для виверження пропаганди і брехні світу", - додав він.

Маккейн додав, що Трамп, "схоже, вирішив реалізувати свої омани щодо теплих відносин з режимом Путіна, не звертаючи уваги на ... його жорстоке нехтування суверенітетом своїх сусідів, його співучасть у вбивстві сирійського народу, його порушення міжнародних договорів і його напад на демократичні інститути в усьому світі".

"Жоден з попередніх президентів ніколи не принижував себе більш зневажено перед тираном. Президент Трамп не тільки не зміг говорити правду про противника; але виступаючи за Америку перед світом, наш президент не зміг захистити все, що робить нас такими, якими ми є ... ", - резюмував сенатор.

Відзначимо, що президент США Дональд Трамп на прес-конференції після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що "чотири години тому ворожнеча закінчилася".

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