Македонія і НАТО підписали документ про початок переговорів щодо вступу країни до Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Прем'єр Македонії Зоран Заєв і генсек НАТО Йенс Столтенберг підписали документ про початок переговорів про вступ цієї країни до Альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС
"Македонія брала активну участь в місіях Альянсу, сприяла поширенню миру і безпеки в Афганістані. Сьогодні НАТО продемонструвала, що двері до Альянсу залишається відкрита", - заявив Столтенберг.
Згідно з умовами підписаного документа, Македонія зможе стати повноправним членом НАТО, коли введе в дію угоду з Грецією про врегулювання спору про назву країни, яка зміниться на Республіка Північна Македонія.
Вчора північноатлантичний Альянс запросив Македонію почати переговори про вступ в НАТО. Про це Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив під час виступу за підсумками першого дня саміту в Брюсселі.
Як повідомляв УНН, міністр Греції Алексіс Ціпрас напередодні заявив, що укладена між Афінами і Скоп'є угоду про зміну назви колишньої югославської Республіки Македонія (КЮРМ) на Республіку Північна Македонія - кращий варіант, на який грецький уряд міг розраховувати за останні 25 років.