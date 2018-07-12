Македония и НАТО подписали документ о начале переговоров по вступлению страны в Альянс

"Македония принимала активное участие в миссиях Альянса, способствовала распространению мира и безопасности в Афганистане. Сегодня НАТО продемонстрировала, что дверь в Альянс остается открыта", - заявил Столтенберг.

Согласно условиям подписанного документа, Македония сможет стать полноправным членом НАТО, когда введет в действие соглашение с Грецией об урегулировании спора о названии страны, которое сменится на Республика Северная Македония.



Вчера североатлантический Альянс пригласил Македонию начать переговоры о вступлении в НАТО. Об этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

Как сообщал УНН, министр Греции Алексис Ципрас накануне заявил, что заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония — лучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет.