Македония и НАТО подписали документ о начале переговоров по вступлению страны в Альянс
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Премьер Македонии Зоран Заев и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали документ о начале переговоров о вступлении этой страны в Альянс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС
"Македония принимала активное участие в миссиях Альянса, способствовала распространению мира и безопасности в Афганистане. Сегодня НАТО продемонстрировала, что дверь в Альянс остается открыта", - заявил Столтенберг.
Согласно условиям подписанного документа, Македония сможет стать полноправным членом НАТО, когда введет в действие соглашение с Грецией об урегулировании спора о названии страны, которое сменится на Республика Северная Македония.
Вчера североатлантический Альянс пригласил Македонию начать переговоры о вступлении в НАТО. Об этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления по итогам первого дня саммита в Брюсселе.
Как сообщал УНН, министр Греции Алексис Ципрас накануне заявил, что заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония — лучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет.