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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42589 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103675 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125573 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133022 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169584 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153554 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141254 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Эксклюзив
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Македония и НАТО подписали документ о начале переговоров по вступлению страны в Альянс

Македония и НАТО подписали документ о начале переговоров по вступлению страны в Альянс

Киев  •  УНН

 • 6541 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Премьер Македонии Зоран Заев и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали документ о начале переговоров о вступлении этой страны в Альянс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС

"Македония принимала активное участие в миссиях Альянса, способствовала распространению мира и безопасности в Афганистане. Сегодня НАТО продемонстрировала, что дверь в Альянс остается открыта", - заявил Столтенберг.

Согласно условиям подписанного документа, Македония сможет стать полноправным членом НАТО, когда введет в действие соглашение с Грецией об урегулировании спора о названии страны, которое сменится на Республика Северная Македония.

Вчера североатлантический Альянс пригласил Македонию начать переговоры о вступлении в НАТО. Об этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

Как сообщал УНН, министр Греции Алексис Ципрас накануне заявил, что заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония — лучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет.

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