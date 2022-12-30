МАГАТЕ: обстріли відрізали ЗАЕС від резервної лінії живлення

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"Резервна лінія електропередач напругою 330 кВ на ЗАЕС була відключена вчора пізно ввечері через пошкодження, спричинені обстрілами", - зазначив Гроссі.

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Як повідомила група експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, у четвер о 21:35 було втрачено зв'язок з резервною лінією "Феросплавна 1" внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра. Масштаби пошкодження ще не визначені, але роботи з відновлення лінії вже ведуться, зазначили в МАГАТЕ.

Також експерти МАГАТЕ повідомили, що чули звуки гучних вибухів, які лунали з відстані кількох сотень метрів від об'єкту, в районі водного каналу, що з'єднує розташовану поруч Запорізьку ТЕС з річкою Дніпро.

Зазначається, що ЗАЕС продовжує отримувати електроенергію для охолодження реакторів від єдиної діючої зовнішньої лінії електропередач 750 кВ, що залишилася на станції, з чотирьох, які існували до початку повномасштабної війни в Україні. Крім цього, агенція повідомляє про початок роботи ще чотирьох пересувних котлів для опалення станції та Енергодару.

Нагадаємо

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів черговий раунд переговорів у москві щодо створення демілітаризованої зони навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.