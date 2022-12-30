МАГАТЭ: обстрелы отрезали ЗАЭС от резервной линии питания

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"Резервная линия электропередач напряжением 330 кВ на ЗАЭС была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелами", - отметил Гросси.

Детали

Как сообщила находящаяся на ЗАЭС группа экспертов МАГАТЭ, в четверг в 21:35 была потеряна связь с резервной линией "Ферросплавная 1" в результате повреждения на другом берегу Днепра. Масштабы повреждения еще не определены, но работы по восстановлению линии уже ведутся, отметили в МАГАТЭ.

Также эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки громких взрывов, раздававшихся в нескольких сотнях метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего расположенную рядом Запорожскую ТЭС с рекой Днепр.

Отмечается, что ЗАЭС продолжает получать электроэнергию для охлаждения реакторов от единственной действующей внешней линии электропередач 750 кВ, оставшейся на станции, из четырех, существовавших до начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, агентство сообщает о начале работы еще четырех передвижных котлов для отопления станции и Энергодара.

Напомним

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел очередной раунд переговоров в москве по созданию демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.