МАГАТЭ: обстрелы отрезали ЗАЭС от резервной линии питания
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Резервная линия Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключена из-за повреждений в результате обстрелов, сообщает официальный сайт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на генерального директора Рафаэля Гросси, пишет УНН.
Цитата
"Резервная линия электропередач напряжением 330 кВ на ЗАЭС была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелами", - отметил Гросси.
Детали
Как сообщила находящаяся на ЗАЭС группа экспертов МАГАТЭ, в четверг в 21:35 была потеряна связь с резервной линией "Ферросплавная 1" в результате повреждения на другом берегу Днепра. Масштабы повреждения еще не определены, но работы по восстановлению линии уже ведутся, отметили в МАГАТЭ.
Также эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки громких взрывов, раздававшихся в нескольких сотнях метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего расположенную рядом Запорожскую ТЭС с рекой Днепр.
Отмечается, что ЗАЭС продолжает получать электроэнергию для охлаждения реакторов от единственной действующей внешней линии электропередач 750 кВ, оставшейся на станции, из четырех, существовавших до начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, агентство сообщает о начале работы еще четырех передвижных котлов для отопления станции и Энергодара.
Напомним
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел очередной раунд переговоров в москве по созданию демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.