Мадуро: частина організаторів замаху зникли в Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кілька організаторів замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро втекли в Перу, заявив сам президент, закликавши владу цієї країни зловити злочинців і видати їх Венесуелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання El Universal.
“Частина злочинців, терористів попрямували в Перу, намагаючись сховатися і знайти яку-небудь захист, — цитує президента El Universal.- Я закликаю владу Перу зловити їх і видати”. Президент додав, що Міністерство закордонних справ вже знаходиться в контакті з колегами з Перу щодо цього питання.
Раніше міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Невероль заявив, що владі вдалося ідентифікувати 23 із 25 організаторів замаху. При цьому Перу раніше в розслідуванні не фігурувало — в якості країн, куди могли бігти злочинці Ніколас Мадуро і його оточення називали тільки Колумбію і США.
Як повідомляв УНН, венесуельський депутат звинуватив владу в “атаці на країну” після замаху на Мадуро.