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Мадуро: часть организаторов покушения исчезли в Перу

Киев • УНН

 • 7386 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Несколько организаторов покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро бежали в Перу, заявил сам президент, призвав власти этой страны поймать преступников и выдать их Венесуэле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Universal.

Мадуро: часть организаторов покушения исчезли в Перу

“Часть преступников, террористов направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту,— цитирует президента El Universal.— Я призываю власти Перу поймать их и выдать”. Президент добавил, что Министерство иностранных дел уже находится в контакте с коллегами из Перу по этому вопросу.

Ранее министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Невероль заявил, что властям удалось идентифицировать 23 из 25 организаторов покушения. При этом Перу ранее в расследовании не фигурировало — в качестве стран, куда могли бежать преступники Николас Мадуро и его окружение называли только Колумбию и США.

Как сообщал УНН, венесуэльский депутат обвинил власть в “атаке на страну” после покушения на Мадуро.

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