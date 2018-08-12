Мадуро: часть организаторов покушения исчезли в Перу

“Часть преступников, террористов направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту,— цитирует президента El Universal.— Я призываю власти Перу поймать их и выдать”. Президент добавил, что Министерство иностранных дел уже находится в контакте с коллегами из Перу по этому вопросу.

Ранее министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Невероль заявил, что властям удалось идентифицировать 23 из 25 организаторов покушения. При этом Перу ранее в расследовании не фигурировало — в качестве стран, куда могли бежать преступники Николас Мадуро и его окружение называли только Колумбию и США.

Как сообщал УНН, венесуэльский депутат обвинил власть в “атаке на страну” после покушения на Мадуро.