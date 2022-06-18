Мадридський саміт: НАТО нарешті визначить, що росія - це екзистенційна загроза - ексміністр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На саміті лідерів держав-членів НАТО, що відбудеться наступного тижня в Мадриді, Альянс нарешті відмовиться від постулату про те, що росія – це партнер. Про переваги такого рішення та очікування від заходу УНН поспілкувався з колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огризком.
Цитата
«Головне, що на наступному саміті в Мадриді нарешті НАТО відмовиться від постулату про те, що росія – це партнер, а запише, що росія – це екзистенційна загроза. А відтак, все те, що раніше у відносинах між НАТО і росією було, на щастя, можна вже забути, а далі буде йти тактика жорсткого стримування, і, я думаю, вона буде мати своїм наслідком те, що російський військово-промисловий комплекс зазнає надпотужних втрат, від яких він відновитись вже фактично не зможе. А якщо ВПК припинить реально функціонувати, то тоді в рази зменшується загроза застосування збройних сил за кордоном», - зазначив Огризко.
Деталі
Зі слів ексміністра, у росії «дуже-дуже погані перспективи».
Щодо України, співрозмовник погодився, що очікувати великих рішень, як-от наприклад отримання Плану дій щодо членства, не варто.
Раніше
Як писав УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на саміті глав країн-членів НАТО, який наприкінці червня відбудеться у Мадриді, не станеться дива.