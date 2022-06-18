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Мадридский саммит: НАТО наконец-то определит, что россия - это экзистенциальная угроза - экс-министр

Мадридский саммит: НАТО наконец-то определит, что россия - это экзистенциальная угроза - экс-министр

Киев • УНН

 • 298961 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. На саммите лидеров государств-членов НАТО, который состоится на следующей неделе в Мадриде, Альянс наконец откажется от постулата о том, что россия – это партнер. О преимуществах такого решения и ожидания от мероприятия УНН пообщался с бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко.

Цитата

"Главное, что на следующем саммите в Мадриде наконец-то НАТО откажется от постулата о том, что россия – это партнер, а запишет, что россия – это экзистенциальная угроза. Следовательно, все то, что раньше в отношениях между НАТО и россией было, к счастью, можно уже забыть, а дальше будет идти тактика жесткого сдерживания, и, я думаю, она будет иметь своим следствием то, что российский военно-промышленный комплекс испытает сверхмощные потери, от которых он восстановиться уже фактически не сможет. А если ВПК прекратит реально функционировать, то тогда в разы уменьшается угроза применения вооруженных сил за границей", - отметил Огрызко.

Детали

По словам экс-министра, у россии "очень-очень плохие перспективы".

Относительно Украины, собеседник согласился, что ожидать больших решений, таких как получение Плана действий по членству, не стоит.

Ранее

Как писал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что на саммите глав стран-членов НАТО, который в конце июня состоится в Мадриде, не случится чуда.

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