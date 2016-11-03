М.Полозов повідомив про "полювання" на нього ФСБ у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російський адвокат Микола Полозов повідомив про намагання ФСБ РФ в анексованому Криму проводити щодо нього слідчі дії. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Дізнався, що ФСБ в Криму хоче проводити слідчі дії щодо мене. Прокуратура намагається їм допомагати. Тепер в Криму за мною полює не лише ГСУ СК РФ у РК, але і СО УФСБ у РК. Успіх. А також визнання того, що все правильно роблю", - повідомив М.Полозов.
Він також оприлюднив копію документа, де вказано, що 8 листопада "верховний суд" Криму проведе засідання з розгляду апеляційного подання прокурора про дозвіл слідчих дій щодо адвоката.