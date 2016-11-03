Н.Полозов сообщил об "охоте" на него ФСБ в Крыму

"Узнал, что ФСБ в Крыму хочет проводить следственные действия в отношении меня. Прокуратура пытается им помогать. Теперь в Крыму за мной охотится не только ГСУ СК РФ в РК, но и СО УФСБ по РК. Успех. А также признание того, что все правильно делаю ", - сообщил Н.Полозов.

Он также обнародовал копию документа, где указано, что 8 ноября "верховный суд" Крыма проведет заседание по рассмотрению апелляционного представление прокурора о разрешении следственных действий в отношении адвоката.