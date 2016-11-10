М.Обама провела зустріч з М.Трамп в Білому домі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Перша леді США Мішель Обама провела закриту зустріч з наступною першою леді Меланією Трамп в Білому домі, передає УНН з посиланням на The Independent.
Зазначається, що М.Обама та М.Трамп мали приватну зустріч в Білому домі, в той же час, коли Б.Обама зустрічався з Д.Трампом.
"Мішель випала нагода зустрітися з майбутньою першою леді, у них теж була хороша розмова. Ми хочемо забезпечити, щоб вони відчували гостинність", - сказав Барак Обама .
Як повідомляв УНН, чинний президент США Барак Обама сказав, що мав “чудову розмову” з обраним президентом Дональдом Трампом.