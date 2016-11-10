М.Обама провела встречу с М.Трамп в Белом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Первая леди США Мишель Обама провела закрытую встречу с последующей первой леди Меланией Трамп в Белом доме, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Отмечается, что М.Обама и М.Трамп имели частную встречу в Белом доме, в то же время, когда Б.Обама встречался с Д.Трампом.
"Мишель выпала возможность встретиться с будущей первой леди, у них тоже была хорошая беседа. Мы хотим, чтобы они чувствовали гостеприимство", - сказал Барак Обама.
Как сообщал УНН, действующий президент США Барак Обама сказал, что имел "замечательную беседу" с избранным президентом Дональдом Трампом.