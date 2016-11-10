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15 марта, 19:03 • 111444 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155845 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131110 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124123 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109104 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103707 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100250 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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М.Обама провела встречу с М.Трамп в Белом доме

М.Обама провела встречу с М.Трамп в Белом доме

Киев • УНН

 • 11964 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Первая леди США Мишель Обама провела закрытую встречу с последующей первой леди Меланией Трамп в Белом доме, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что М.Обама и М.Трамп имели частную встречу в Белом доме, в то же время, когда Б.Обама встречался с Д.Трампом.

"Мишель выпала возможность встретиться с будущей первой леди, у них тоже была хорошая беседа. Мы хотим, чтобы они чувствовали гостеприимство", - сказал Барак Обама.

Как сообщал УНН, действующий президент США Барак Обама сказал, что имел "замечательную беседу" с избранным президентом Дональдом Трампом.

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