М.Чечоткін: територія навколо Балаклії буде очищена від снарядів до 18 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Територію 10-кілометрової зони навколо Балаклії, де стався вибух на складі боєприпасів, планується очистити від вибухонебезпечних снарядів до 18 травня. Про це повідомив під час брифінгу голова ДСНС України Микола Чечоткін, передає УНН.
"Очищення території від небезпечних предметів у 10-кілометровій зоні, навіть з урахуванням супроводу весняно-польових робіт, ми плануємо завершити 18 травня", - сказав він.
Як повідомляв УНН, під час очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо міста Балаклія від вибухонебезпечних предметів, 10-кілометрову зону забруднення було зменшено до 1 км.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.