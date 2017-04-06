М.Чечоткин: территория вокруг Балаклеи будет очищена от снарядов до 18 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Территорию 10-километровой зоны вокруг Балаклеи, где произошел взрыв на складе боеприпасов, планируется очистить от взрывоопасных снарядов до 18 мая. Об этом сообщил во время брифинга председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, передает УНН.
"Очистка территории от опасных предметов в 10-километровой зоне, даже с учетом сопровождения весенне-полевых работ, мы планируем завершить 18 мая", - сказал он.
Как сообщал УНН, во время очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территории вокруг города Балаклея от взрывоопасных предметов, 10-километровую зону загрязнения было уменьшено до 1 км.
Напомним, по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.