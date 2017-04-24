М.Чаус відмовився співпрацювати з детективом НАБУ в Молдові – А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Детектив Національного антикорупційного бюро їздив до Молдови для допиту судді Дніпровського районного суду м.Києва Миколи Чауса, однак він відмовився співпрацювати зі слідством. Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
“Детектив НАБУ їздив в Молдову для його (М.Чауса — ред.) допиту. Однак М.Чаус співпрацювати з детективом відмовився. І навіть не відповів на запитання, з яких міркувань він попросив політичного притулку в Молдові”, — повідомив А.Ситник.
Нагадаємо, суддя Микола Чаус затриманий співробітниками прокуратури Молдови.
Так, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного.
Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлене М.Чаусу 11 серпня 2016 року.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 16 серпня суддю М.Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.
Як повідомляв УНН, М.Чаус перебуває під домашнім арештом у Молдові.