М.Чаус відмовився співпрацювати з детективом НАБУ в Молдові – А.Ситник

“Детектив НАБУ їздив в Молдову для його (М.Чауса — ред.) допиту. Однак М.Чаус співпрацювати з детективом відмовився. І навіть не відповів на запитання, з яких міркувань він попросив політичного притулку в Молдові”, — повідомив А.Ситник.

Нагадаємо, суддя Микола Чаус затриманий співробітниками прокуратури Молдови.

Так, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного.

Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлене М.Чаусу 11 серпня 2016 року.

6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня суддю М.Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНН, М.Чаус перебуває під домашнім арештом у Молдові.