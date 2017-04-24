Н.Чаус отказался сотрудничать с детективом НАБУ в Молдове - А.Ситник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Детектив Национального антикоррупционного бюро ездил в Молдову для допроса судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, однако он отказался сотрудничать со следствием. Об этом во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.
"Детектив НАБУ ездил в Молдову для его (Н.Чауса - ред.) допроса. Однако Н.Чаус сотрудничать с детективом отказался. И даже не ответил на вопрос, из каких соображений он попросил политического убежища в Молдове", - сообщил А.Ситник.
Напомним, судья Николай Чаус задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы.
Так, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого.
Письменное уведомление о подозрении судьи в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина, составленное руководителем САП 10 августа 2016 и направлено Н.Чаусу 11 августа 2016 года.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 16 августа судья Н.Чаус объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.
Как сообщал УНН, Н.Чаус находится под домашним арестом в Молдове.