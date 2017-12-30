Людина загинула, шестеро травмовані у ДТП на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Городоцькому районі Хмельницької області зіткнулись автомобілі Opel Vivaro та ВАЗ 2106, в результаті одна людина загинула та ще шістьох травмовано. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Повідомлення про автоаварію на автодорозі між селом Слобідка Сатанівська та селищем Сатанів Городоцького району рятувальники отримали 29 грудня о 21:38.
"Внаслідок зіткнення автомобілів Opel Vivaro та ВАЗ 2106 одна особа загинула на місці події та шість осіб травмовано. Потерпілих госпіталізовано до Городоцької центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце події, деблокували тіло загиблого громадянина із легковика ВАЗ та вжили заходів щодо попередження загоряння автомобілів. Обставини ДТП встановлює поліція.
Нагадаємо, з початку 2017 року і до кінця листопада в ДТП в Україні загинули 3058 осіб.