Литва висловила Росії протест через порушення повітряного простору
Київ • УНН
30 червня російський літак "Побєда", що летів з Москви до Калінінграда, на хвилину незаконно увійшов у повітряний простір Литви над Балтійським морем, що змусило Литву висловити протест Росії через порушення повітряного простору.
2 липня Міністерство закордонних справ Литви вручило представникам російського посольства ноту протесту через порушення повітряного простору країни. Про це повідомила пресслужба литовського МЗС, передає УНН.
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За інформацією зовнішньополітичного відомства країни, ввечері 30 червня літак російської авіакомпанії "Побєда", який летів з московського аеропорту Внуково до Калінінградської області, незаконно увійшов у повітряний простір Литви над Балтійським морем і залишався там протягом хвилини.
У зв'язку з цим МЗС Литви викликало представників посольства РФ у Вільнюсі.
Зовнішньополітичне відомство висловило протест представникам російського посольства щодо цього інциденту та зажадало від відповідальних російських інституцій якомога швидше надати пояснення та вжити всіх необхідних заходів для недопущення повторення подібних ситуацій у майбутньому.
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