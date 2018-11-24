Львів'янин Іванчук потрапив до призерів шахових змагань в Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Львівський гросмейстер Василь Іванчук поділив 2-3 місця на міжнародному “Турнірі миру”, що фінішував в Загребі, інформує УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Наш земляк набрав 7 очок з 11-ти — так само, як і француз Етьєн Бакро, але мав дещо гірший додатковий коефіцієнт. Як наслідок третій рядок.
Перемога у змаганнях дісталася індусу Адхібану — 7,5 очка.
Як повідомляв УНН, Іванчук також посідав третій щабель на Меморіалі Єрусалиму.