Шахіст Іванчук потрапив до числа призерів Меморіалу в Єрусалимі

Усі учасники зіграли один з одним по дві партії. За підсумками 10 турів із шістьма очками перемогу святкував Ян Непомнящий.

Четверо гравців, у тому числі й український гросмейстер Василь Іванчук, набрали по 5 очок. У підсумку Іванчук став третім, другим став П.Свідлер. Анна Музичук з чотирма очками посіла шосте місце.

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Зауважимо, що у Єрусалимі на турнірі категорії "опен" наша Марія Музичук також замкнула трійку кращих з 5,5 набраними пунктами. Вище тільки азербайджанець Аркадій Найдич (6 пунктів) і ізраїльтянин Тамір Набаті (5,5). Натомість наш Олександр Багратіоні набрав 4,5 балів – 9 сходинка, а Ганна Ушенніа (4) стала 14-ю.