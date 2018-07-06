Шахматист Иванчук попал в число призеров Мемориала в Иерусалиме

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57617 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106871 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128189 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135464 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171340 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154057 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141637 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130501 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182915 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118350 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Шахматист Иванчук попал в число призеров Мемориала в Иерусалиме

Шахматист Иванчук попал в число призеров Мемориала в Иерусалиме

Киев  •  УНН

 • 12350 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Иерусалиме прошел представительный турнир - шахматный мемориал Гидеона Эфета с участием шести ведущих гроссмейстеров мира, информирует УНН со ссылкой на ФШУ.

Все участники сыграли друг с другом по две партии. По итогам 10 туров с шестью очками победу праздновал Ян Непомнящий.
Четверо игроков, в том числе и украинский гроссмейстер Василий Иванчук, набрали по 5 очков. В итоге Иванчук стал третьим, вторым стал П.Свидлер. Анна Музычук с четырьмя очками заняла шестое место.

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Заметим, что в Иерусалиме на турнире категории "опен" наша Мария Музычук также замкнула тройку лучших с 5,5 набранными пунктами. Выше только азербайджанец Аркадий Найдич (6 пунктов) и израильтянин Тамир Набати (5,5). Зато наш Александр Багратиони набрал 4,5 баллов - 9 ступенька, а Анна Ушенниа (4) стала 14-й.

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