Шахматист Иванчук попал в число призеров Мемориала в Иерусалиме

Все участники сыграли друг с другом по две партии. По итогам 10 туров с шестью очками победу праздновал Ян Непомнящий.

Четверо игроков, в том числе и украинский гроссмейстер Василий Иванчук, набрали по 5 очков. В итоге Иванчук стал третьим, вторым стал П.Свидлер. Анна Музычук с четырьмя очками заняла шестое место.

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Заметим, что в Иерусалиме на турнире категории "опен" наша Мария Музычук также замкнула тройку лучших с 5,5 набранными пунктами. Выше только азербайджанец Аркадий Найдич (6 пунктов) и израильтянин Тамир Набати (5,5). Зато наш Александр Багратиони набрал 4,5 баллов - 9 ступенька, а Анна Ушенниа (4) стала 14-й.